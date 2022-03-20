ريال مدريد ضد برشلونة.. الملكي بالقوة الضاربة في التشكيل الرسمي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة اليوم في الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يفتقد جهود الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وفيرلاند ميندي، بداعي الإصابة.

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جويس – فينسيوس جونيور

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ويقدم لكم موقع “الوئام” تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم الأحد 20-3-2022 ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

المباراة في غاية الصعوبة على الفريقين ولا يمكن التكهن بنتيجتها حيث يعيش برشلونة واحدة من أفضل فتراته على الإطلاق مع تشافي المدير الفني للفريق والذي أحدث ثورة كبيرة سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي بعد الكبوة التي استمرت لسنوات طويلة.

وأصبح برشلونة في الوقت الحالي مرشحًا وبقوة للفوز بكافة البطولات التي يشارك فيها بعدما أعاد تشافي طريقة لعب الفريق المعهودة والانسجام بين اللاعبين.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة

في الوقت الذي يرغب ريال مدريد في تأكيد جدارته وأحقيته في الفوز بالدوري الإسباني وتحقيق الانتصار على برشلونة بعد الأداء المميز للفريق في الجولات الماضية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة من 20 فوز وهزيمتين و6 تعادلات ويبتعد عن إشبيلية الوصيف بـ10 نقاط

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة من 14 فوز و4 هزائم و9 تعادلات، ويمتلك مباراة مؤجلة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، يوم الأحد، 20 – 3 – 2022 في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.