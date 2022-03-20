التحالف ينشر فيديو تدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه #السعودية

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فيديو لاعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون نحو المملكة.

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه سيمارس ضبط النفس وذلك لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية مؤكدا أنه يحتفظ بحق الرد على الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع في المملكة، من خلال صواريخ باليستية وطائرات مفخخة دون طيار، تمكنت قوات التحالف والدفاع الجوي الملكي والقوات الجوية الملكية السعودية من اعتراض بعضها، في ما نجم عن عدد منها أضرار مادية في بعض المنشآت والمنازل والممتلكات المدنية.

حيث قال التحالف اليوم الأحد “سنمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني – اليمني برعاية خليجية ونحتفظ بحق الرد”.