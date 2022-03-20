أخبار دوليّة

#عاجل .. أمريكا تبحث خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين عبر الأمم المتحدة

20 مارس 2022 · < 1 minute
خبر عاجل - صحيفة الوئام
خبر عاجل - صحيفة الوئام

‏قالت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة إن بلادها تبحث خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين عبر الأمم المتحدة