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#عاجل .. أمريكا تبحث خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين عبر الأمم المتحدة
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أخبار دوليّة
#عاجل .. أمريكا تبحث خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين عبر الأمم المتحدة
20 مارس 2022
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خبر عاجل - صحيفة الوئام
قالت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة إن بلادها تبحث خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين عبر الأمم المتحدة
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