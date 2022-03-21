الوطني للأرصاد: أمطار وضباب في هذه المناطق #صباح_الخير #حالة_الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ( الطائف ).

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – قال أن الأمطار تشمل مناطق القصيم، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.