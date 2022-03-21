عاجل… قتيل في قصف روسي على #كييف

قصفت القوات الروسية العاصمة الاوكرانية كييف، وهزّ انفجار ضخم المدينة. وقالت خدمات الطوارئ على فيسبوك إنّ “قصفاً (نفّذه) العدو” تسبّب باندلاع حريق في طبقات عدّة من المركز التجاري الواقع في منطقة بوديلسكي بشمال غرب المدينة وباندلاع النار في آليّات عدّة.

وبحسب التصريحات فقد قُتل شخص واحد على الأقلّ جرّاء القصف وفق ما أعلن رئيس البلديّة.

وكتب رئيس البلديّة فيتالي كليتشكو على تلغرام “قتيل واحد حتّى الآن”.

ونشرت خدمات الطورائ صور التقطتها كاميرا مراقبة تظهر انفجارا هائلا وسحابة على شكل فطر، وأعقبت ذلك سلسلة انفجارات صغيرة.

وانتشل رجال الإطفاء من بين أنقاض المبنى رجلاًً واحداً على الأقلّ مغطّى بالغبار، حسب صور فيديو أخرى نشرتها خدمات الطوارئ.