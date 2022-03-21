تشابي بعد سحق الريال.. وضعنا حداً لـ”هزائم” عقلية وسلبية

أكد مدرب الفريق الكتالوني أنه كان من المهم وضع حد لهزائم برشلونة المتتالية والعقلية السلبية والشعور الذي يمر به النادي. إنها دفعة كبيرة في الروح المعنوية وسنواصل التقدم”.

وقال تشابي هرنانديز إن “فريقه عاد بعد الانتصار الساحق 4-0 على الغريم التقليدي ريال مدريد باستاد سانتياغو برنابيو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم”.

وقدم فريق تشابي درساً في كرة القدم في مباراة سيطر عليها من البداية للنهاية وربما استحق الانتصار بأكثر من أربعة أهداف.

وأبلغ تشابي الصحافيين “أنا سعيد، إنها ليلة ممتعة.

“لقد عاد برشلونة. أظهرنا اليوم أنه يمكننا مجاراة فريق ريال مدريد الرائع في ملعبه. إنه إنجاز رائع لتشجيع مشروعنا في المستقبل”.

وكان تشابي أحد لاعبي برشلونة العظماء، وهو أول شخص ينتصر لاعباً ومدرباً بأربعة أهداف أو أكثر على ملعب ريال مدريد، بعد أن كان ضمن تشكيلة الفريق الكاتالوني التي فازت 6-2 في سانتياغو برنابيو عام 2009.

وأضاف تشابي “أنا سعيد لأننا كنا أفضل بكثير من ريال مدريد. لقد لعبنا مباراة رائعة. أستمتع بذلك لأنني أكثر من مجرد مدرب لبرشلونة، أنا من مشجعي النادي مدى الحياة، لذا فإن أمسيات مثل هذه هي تلك التي لن تنساها أبداً”.

ولم ينتصر برشلونة على ريال مدريد منذ ثلاث سنوات، وهو سجل سيء يوضح الكثير عن معاناة النادي في السنوات الأخيرة.

وتقدم النتيجة تأكيداً قوياً على أن برشلونة يسير في الطريق الصحيح، بعد أن بدأ مجدداً عقب رحيل ليونيل ميسي قبل بداية الموسم الحالي بسبب مشاكل النادي المالية.