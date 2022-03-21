ارتفاع سعر #النفط بأكثر من 3% #عاجل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين مع إشارات حول إخفاق كل من روسيا وأوكرانيا في إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات المشتركة، ومع متابعة إجراءات الغرب تجاه موسكو ردًا على استمرار الهجوم العسكري على كييف.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي “جو بايدن” محادثة هاتفية مع نظرائه في أوروبا في وقت لاحق اليوم، ثم سيجري رحلة نحو المنطقة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

كما يتابع المستثمرون مستجدات تفشي فيروس “كورونا” في الصين والجهود المبذولة هناك لاحتواء موجة التفشي الراهنة وكذلك التداعيات على الطلب العالمي على النفط، إذ سجلت الصين الأسبوع الماضي أول حالة وفاة بسبب “كوفيد-19” منذ يناير 2021.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 3.28% عند 111.47 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 3.42% عند 108.28 دولار للبرميل.