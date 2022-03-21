عاجل… مزايدة على حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات الكروية السعودية.. بعد #رمضان

أكدت تقارير اعلامية اليوم الاثنين أن محادثات تتركز حول مواعيد طرح كراسة حقوق النقل التلفزيوني يتوقع أن يكون خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، وذلك استعداداً لإجراء مزايدة على حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات الكروية السعودية.

وفي هذا الاطار كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أجرى في الأسابيع الماضية محادثات ومناقشات عديدة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن طرح كراسة النقل التلفزيوني الخاص بالمسابقات الكروية السعودية والتي من بينها الدوري السعودي للمحترفين وموعد طرحها وآليتها الجديدة للموسم المقبل، لا سيما أن مدة النقل التلفزيوني للدوري للشركة الناقلة حالياً ستنتهي بنهاية يونيو المقبل.

ووفقا للصحيفة فقد منحت شركة الرياضة السعودية التابعة لوزارة الرياضة السعودية في يوليو 2021 الماضي حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية الكروية مقابل 70 مليون ريال سعودي وهو رقم ضئيل جداً قياساً بما كانت تدفعه مجموعة «إم بي سي التلفزيونية العملاقة» في الفترة ما بين 2015 – 2018 قبل فسخ عقدها لمصلحة القنوات الرياضية السعودية التي تولت عملية النقل حتى نهاية الموسم الماضي. وتقوم قنوات إس إس سي حالياً بالبث التلفزيوني لأغلب بطولات الاتحادات الرياضية السعودية.