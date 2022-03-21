تعرف على أسعار “المعدن النفيس” في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 21 مارس 2022، ارتفاعا وسط ارتفاع المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ، نستهل التعاملات الصباحية في السعودية اليوم الاثنين ، نحو 232.72 ريال (62.03 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في السعودية، مستهل تعاملات اليوم مستوى 203.64 ريال (54.28 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بداية تعلاملات اليوم، في السعودية، عند مستوى 174.54 ريال (46.52 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي ، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، نحو 135.76 ريال (36.19 دولار).

كما بلغ متوسط سعر أوقية “أونصة” الذهب، خلال التعاملات المبكرة، في السعودية نحو 7238.50 ريال (1929 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم في السعودية، نحو 1629 ريال (434.24 دولار).