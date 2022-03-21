بداية التسجيل في اختبار التحصيلي للطالبات اليوم

يبدأ تسجيل اختبار التحصيلي الدراسي الورقي، للطالبات، اليوم الاثنين 21 مارس، وينطلق التسجيل للطلاب الخميس 23 مارس.

• التسجيل في اختبارات قدرات التحصيلي 1443هـ

ويبدأ التسجيل في اختبار التحصيلي اليوم الاثنين، وفق التواريخ التي يحددها المركز الوطني للقياس-هيئة تقويم التعليم والتدريب وهي:

موعد التسجيل

– للطالبات 21/3/2022 الموافق 1443/8/18 بالهجري

– للطلاب 23/3/2022 الموافق 1443/8/20 بالهجري.

– ينتهي التسجيل المبكر في 9/5/2022 الموافق 1443/10/8 بالهجري

وبحسب التواريخ المحددة، سيكون اليوم هو بداية تاريخ التسجيل في قياس بالنسبة للطالبات في مراحل الثانوية العامة فيما يخص التسجيل لاختبارات التحصيلي من خلال نظام قياس الوطني وهي اختبارات تشرف عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال نظام قياس، وتهدف الاختبارات المتعلقة بقدرات التحصيلي إلى قياس تحصيل الطلبة ومدى تقدمهم.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قدمت مواعيد تسجيل التحصيلي، بالعام الهجري، لافتا إلى انتهاء التسجيل المبكر في 9 مايو 2022م.