عاجل.. #الحلم_الآسيوي تنطلق برئاسة عبدالعزيز بن تركي الفيصل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي، خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

ويترأس مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة .

ويضم المجلس في عضويته، تيموثي فوك تسون تينغ رئيس اتحاد هونج كونج، وكيف ساميث رئيس اتحاد آسيان ونائب رئيس الاتحاد الكمبودي.

ويأتي تشكيل مجلس أمناء المؤسسة بالاعتماد على الخبرات التي يمتلكها الأعضاء لعقود في مجال الإدارة الرياضية والخدمة العامة.

ويتولى مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي، إعداد الاستراتيجيات وإدارة برامج التمويل التي تقدمها المؤسسة.

ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي وراعي مؤسسة الحلم الآسيوي، بمجلس الأمناء.

وقال “تم تأسيس مؤسسة الحلم الآسيوي لقيادة طموحات الاتحاد من أجل الاستفادة من قوة كرة القدم لتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمعات الهشة”.

وأضاف “يمتلك أعضاء مجلس الأمناء خبرات واسعة ومتنوعة، ويسرني ويشرفني باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، الترحيب بهم في مؤسسة الحلم الآسيوي”.

وتابع “تعيين الشخصيات التي تمتلك خبرات كبيرة، يؤكد إلتزام الاتحاد الآسيوي بضمان تنفيذ برامج قيمة تتوافق مع أفضل الممارسات في مجال المسئولية الاجتماعية”.

وسيقوم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بدور محوري في ضمان مواصلة الاتحاد الآسيوي، في تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات ناجحة في مجال المسئولية الاجتماعية، تتوافق مع المبادئ الأساسية في مؤسسة الحلم الآسيوي، وهي حماية الأطفال، التعليم والاندماج الاجتماعي.