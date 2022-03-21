تفاصيل جديدة حول تحطم طائرة صينية

تحطمت طائرة ركاب صينية من طراز “بوينغ 737″ ” في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و “تسبب الحادث بحريق في الجبل ، كان على متنها 132 شخصا في جنوب الصين، وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

بحسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

وتحطمت طائرة الركاب التابعة لشركة طيران شرق الصين “الصين ايسترن ايرلاينز” فى جنوب غرب الصين، مع عدد غير معروف من الضحايا.وذكرت محطة “سي سي تي في” الحكومية اليوم الاثنين، حيث أقلعت من مدينة كونمينغ متجهة إلى مدينة قوانغتشو- في محافظة تنغشيان في مدينة ووتشو، ما تسبب في اندلاع حريق جبلي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة “إم يو 5735” بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

وأوضحت هيئة الطيران المدني في الصين أن الطائرة كان متنها 132 شخصا 9 أعضاء طاقم و123 راكبا.