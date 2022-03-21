‏ألمانيا توافق على صفقة طويلة الأمد لتوريد الغاز مع قطر

أفادت هيئة البث العامة الألمانية، بتوصل ألمانيا وقطر، إلى اتفاق حول شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة، ضمن مساعي برلين لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية، إن الشركات التي أتت إلى قطر مع هابيك ستدخل الآن في مفاوضات تعاقدية مع الجانب القطري.

وأوضح الديوان الأميري في قطر، أن الشيخ تميم بن حمد استقبل وزير الطاقة الألماني هابيك، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقة.

وتعتبر روسيا أكبر مورد للغاز لألمانيا، وأطلق وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك عدة مبادرات لتقليل اعتماد بلاده على روسيا في مجال الطاقة منذ أن غزت جارتها أوكرانيا.