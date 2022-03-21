بي إن سبورتس تعلن إذاعة مباراة السعودية والصين

كشفت شبكة قنوات beIN SPORTS بشكل رسمي عن حصولها على حقوق البث الفضائي لمباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وتقام خلال فترة التوقف الدولي الحالي مباراتي آخر جولتين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، حيث يلعب منتخبنا الوطني ضد الصين وأستراليا.

ويواجه الأخضر السعودي، منتخبي الصين وأستراليا، يومي 24 و29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب السعودية، جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن اليابان “الوصيفة”، و3 نقاط عن أستراليا “الثالثة”.

ونشر الحساب الرسمي لشبكة قنوات beIN SPORTS، عبر تويتر، أنها حصلت على حقوق بث المباريات في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي تبدأ يوم 24 مارس 2022.

وتابعت، أن المباريات سيتم بثها عبر باقة beIN SPORTS والخاصة بتصفيات آسيا “AFC”.