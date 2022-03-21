في حديث خاص مع”الوئام”.. العويران: خبرات السعودية ستحسم مباراة الصين

كشف سعيد العويران نجم منتخب السعودية السابق عن رؤيته لمباراة الأخضر أمام الصين يوم الخميس المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتاج منتخب السعودية للفوز في لقاء الخميس للتأهل بشكل رسمي للمونديال.

وأكد العويران أن خبرات منتخب السعودية ستكون كلمة الحسم في التأهل، موضحا أن اللاعبين قدموا ما عليهم طوال مشوار البطولة.

وأشار إلى أن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة بالإضافة إلى حالة الانسجام بينه وبين باقي اللاعبين

وأوضح أن منتخب السعودية يستحق التأهل لكأس العالم بعد المشوار المميز طوال التصفيات.