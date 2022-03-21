كراع بلاتيني.. “طيران ناس” يشارك في معرض الحج والعمرة “التحول نحو الابتكار”

يشارك طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، كراع بلاتيني في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة تحت عنوان ” التحول نحو الابتكار” الذي تقيمه وزراة الحج والعمرة في جدة سوبردوم خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس 2022، برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وكرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، طيران ناس ممثلة بالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بندربن عبدالرحمن المهنا.

وتسعى وزارة الحج والعمرة من خلال تنظيم “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” إلى جمع صناع القرار والأكاديميين وشخصيات إسلامية دولية متخصصة بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في مكان واحد للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق قفزة نوعية لتطوير خدمات الحج والعمرة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وسيساهم المشاركون في المؤتمر في الخروج بتوصيات تخدم قطاع الحج والعمرة في التحول نحو الابتكار، كما يسلط المعرض الضوء على التجارب الدولية والمحلية الرائدة في صناعة وتقديم الخدمات في مجالات الضيافة والإعاشة والنقل والإسكان وغيرها من الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة واعدة للمبتكرين لتحفيز الابتكار والإبداع عبر تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.