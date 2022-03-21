مدرب السعودية يتخذ قرارًا هامًا قبل مباراة الصين.. تعرف على التفاصيل

واجه هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي مشكلة في الفترة الأخيرة بسبب غياب الثنائي عبد الإله المالكي، وفراس البريكان عن مباراة الصين المقرر لها يوم الخميس المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويدخل منتخب السعودية اللقاء بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

رينارد قرر الاعتماد على الثنائي علي الحسن لاعب وسط النصر، وصالح الشهري مهاجم الهلال، لتعويض المالكي والبريكان

رينارد سيتخذ قراره بشكل نهائي في ضوء التدريبات المقبلة للأخضر وقبل مواجهة الصين يوم الخميس وفي ضوء الحالة البدنية والفنية للاعبين وهو الأمر الذي سيكون مهم للغاية بالنسبة لهما.

رينارد وضع برنامج تدريبي منفرد للثنائي على أمل الوصول إلى الحالة البدنية والفنية الأنسب لهما من كل الجوانب.