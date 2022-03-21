مفاجأة.. استبعاد السومة من قائمة سوريا بطلب من اللاعب

كشف الإعلامي مشعل العتيبي عن السبب وراء استبعاد عمر السومة من قائمة منتخب سوريا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويواجه المنتخب السوري نظيره اللبناني، على ملعب صيدا الدولي، بتمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس المقبل بتوقيت السعودية، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات آسيا لمونديال قطر.

يستضيف منتخب سوريا نظيره العراقي، في السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، بالجولة الآخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

وأكد العتيبي أن استبعاد السومة جاء بناء على طلب اللاعب والذي تحدث مع الجهاز الفني للمنتخب السوري وطلب عدم ضمه إلى القائمة.