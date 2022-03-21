الهلال السعودي يحسم موعد عودة الدوسري وعطيف للمباريات

حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على تأكيدات من الجهاز الطبي لناديه بشأن الموعد النهائي لعودة الثنائي عبدالله عطيف وناصر الدوسري للمشاركة في التدريبات.

وتعرض الثنائي للإصابة في الفترة الماضية والغياب عن الزعيم.

وأكد الجهاز الطبي للهلال لرامون دياز المدير الفني للفريق على إمكانية الاعتماد على عطيف والدوسري وذلك مع عودة المباريات من جديد بعد إنتهاء الأجندة الدولية الجارية.

وطلب الجهاز الطبي أن تكون مشاركة الثنائي بشكل تدريجي مع الفريق حتى يصلا إلى قمة الجاهزية من الناحية البدنية والفنية وهو الأمر الذي سيتطلب منحهما الفرصة بشكل تدريجي مع الفريق وعدم الدفع بهما منذ البداية لمدة 90 دقيقة في المباريات.