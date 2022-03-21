فيفا: فتح باب التطوع في مونديال 2022

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الإثنين عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم 2022 في قطر أمام 20 ألف متطوع، سيعملون في 45 مجالاً مثل الملاعب وملاعب التدريب ومناطق المشجعين والمطار والفنادق ومحطات النقل العام.

ويجب أن يكون عمر المتقدمين، الذين سيتمكنون من تقديم طلباتهم من خلال منصة Volunteer.fifa.com 18 عاماً في 1 أكتوبر من هذا العام شرط إجادة اللغة الإنجليزية، وستكون اللغة العربية أيضا ضمن الشروط لكنها ليست شرطاً أساسيا.

وذكر بيان “فيفا” أن الخبرة ليست مطلوبة وسيتم استلام الطلبات من المرشحين من شتى أنحاء العالم.

وستقام كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر على الرغم من أن بعض الوظائف التطوعية ستبدأ من 1 أكتوبر .

وسيقام الحفل مساء اليوم خلال احتفالية خاصة في المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا في الدوحة.