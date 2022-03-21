“الوئام” يكشف.. تفاصيل خطة رينارد لعبور الصين والتأهل للمونديال

لا صوت يعلو داخل معسكر المنتخب السعودي قبل مباراة الصين المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وعلم “الوئام” أن رينارد طلب من لاعبي منتخب السعودي بضرورة التركيز الشديد في بداية مباراة الصين والتسجيل في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.

وأكد رينارد للاعبي منتخب السعودية على أن التسجيل المبكر سيساهم في تحقيق الانتصار وسيسهل من مهمة الأخضر في تلك المواجهة.

رينارد يعتبر أن التسجيل المبكر سيضع المنافس تحت الضغط والارتباك بالإضافة إلى فرض أسلوب لعبه على المنافس.

ووضح من تكتيك رينارد سعيه إلى الضغط المبكر على لاعبي منتخب الصين وفرض أسلوب لعبه من صافرة البداية ومحاولة حصر المنافس في منطقة جزاء للضغط عليهم لارتكاب الأخطاء.