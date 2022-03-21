“الوئام” يكشف 3 أسباب تقرب السعودية من الفوز على الصين

يخوض المنتخب السعودي الأول مباراة مصيرية يوم الخميس المقبل أمام الصين في لقاء لا يقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الفوز فيه للوصول إلى كأس العالم للأندية.

“الوئام” يكشف 3 أسباب تقرب منتخب السعودية من الفوز على الصين:

-هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية يجيد بشكل كبير في المباريات الكبيرة والحاسمة ويتعامل معها بصورة جيدة ويفرض أسلوب لعبه على المنافسين ويجيد قراءة المنافسين بشكل جيد وهو الأمر الذي يحتاجه الأخضر بشدة في لقاء الخميس.

-الروح العالية للاعبي منتخب السعودية في الفترة الماضية والمقاتلة حتى صافرة النهاية لتحقيق الانتصار بالإضافة إلى الريمونتادا لهم وقدرتهم على تغيير نتيجة أي مباراة في أي وقت وهو ما يحتاجه أيضًا الأخضر في لقاء الخميس للحفاظ على تركيزهم حتى النهاية.

-نتائج الأخضر طوال مشوار التصفيات كانت جرس إنذار لكل المنافسين وشخصية منتخب السعودية في مواجهة الصين وسيجبر المنتخب الصيني على خوض اللقاء تحت ضغوطات كبيرة في اللقاء وهو ما قد يجعلهم يرتكبوا أخطاء في تلك المواجهة.