“شماغ ميباج” هيبة حضور.. وبصمة جديدة في عالم الأشمغه

أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن إطلاق أحدث منتجاتها في عالم الملابس الرجالية المرتبطة بالزي الوطني الخليجي، وهو شماغ عصري جديد، يحمل اسم “شماغ ميباج” والذي سبقته في الأسابيع القليلة الماضية، حملة تسويق تشويقية كبيرة استهدفت السوق السعودي والخليجي، وعلى مختلف المنصات والوسائل الإعلانية واسعة الانتشار.

و “شماغ ميباج ” هو نتاج وحصيلة خبرة سنين طويله أمضتها عجلان واخوانه في ابتكار وتطوير عالم الأزياء الرجالية بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي، ومصنوع من أجود أنواع الغزول العالمية، وذو ألوان جذابة ومميزه، ومنه الأحمر الغامق، والأحمر الفاتح، وكذلك اللون الأبيض.

كما يمتاز بتنوع تصاميمه الكلاسيكية المبتكرة لتناسب اذواق المستهلكين وطلبات الأسواق الحالية، ومواكبه أفضل تصاميم العصر الحديث، التي تناسب الذوق الرفيع للرجل الخليجي العصري.

وسيتوفر “شماغ ميباج” في الوقت الراهن بمختلف المقاسات (52-55-58-60-62-64) للشماغ الأحمر ومقاسات ( 55-58-60 ) للشماغ الأبيض بحيث تتوافق مع مختلف الأذواق الحريصة على الجديد في عالم الملبوسات الرجالية، كما أنه متوفر على الموقع الالكتروني لعجلان وإخوانه ajstore.com

وفي الأسواق من خلال الوكلاء والموزعين في السوق السعودي والخليجي .

و”شماغ ميباج …. هيبه حضور” سيكون هو الشعار التسويقي الحاضر عبر مختلف الوسائل لهذا الشماغ، وهي يحكي عن قصة شماغ عصري سيكون له صدى واسع وحضور بارز بين الأشمغه المتداولة في السوق.

ويعبر في الوقت نفسه عن تميز مجموعة عجلان وإخوانه في مواكبة الجديد في الملبوسات الرجالية، وحرصها على الاهتمام برفع ذائقة المستهلك الخليجي ومسايرة اهتمامه بعالم الأناقة الرجالية.