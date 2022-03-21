بعد رباعية برشلونة.. ريال مدريد ينهي الجدل بشأن مستقبل أنشيلوتي

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية اليوم عن مستقبل كارلوس أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بعد الخسارة برباعية نظيفة في الكلاسيكو بالأمس أمام برشلونة.

وقالت صحيفة “ماركا” أن ريال مدريد حسم موقفه باستمرار المدرب على رأس المسئولية الفنية للفريق ورفض رحيله.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم الغضب الشديد من الخسارة في لقاء الأمس والأخطاء من جانب أنشيلوتي لكنه سيستمر على رأس تدريب ريال مدريد ولن يرحل عن الفريق.

وقدم ريال مدريد واحدة من أسوأ مبارياته بالأمس بعد الخسارة من برشلونة برباعية نظيفة في مباراة تفوق فيها الفريق الكتالوني بشكل كامل وأضاع لاعبيه عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بخروج الريال بنتيجة أكثر قسوة.