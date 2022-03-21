أمير القصيم : 40% من الحوادث المرورية لهذا السبب

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن الإحصاءات بيَّنت أن قرابة 40% من الحوادث المرورية كانت بسبب استخدام الجوال في أثناء القيادة.

جاء ذلك، بعد أن دشَّن سمو أمير منطقة القصيم مساء اليوم الحملة التي تنظِّمها إدارة مرور القصيم لتعزيز السلامة المرورية، بعنوان: حياتك أهم، بمشاركة الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك في طريق البخاري بمدينة بريدة، بحضور عدد من المسؤولين.

وأعرب سمو أمير القصيم عن شكره لإدارة المرور بالمنطقة، والقطاعات الحكومية المشاركة بالحملة على تعاونهم وتفاعلهم في إيصال الرسالة التوعوية بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية.

وبيَّن سموه بأن أهم ما ركَّزت عليه الحملة هو التوعية بالقيادة بلا جوال ، مطالبا السائقين والسائقات بالالتزام بأنظمة السلامة المرورية وعدم استخدام الجوال في أثناء القيادة، لأنَّ ثوانيَ قليلة قد تؤدي إلى حادث مروري وتذهب بسببه أرواح بريئة، مبيناً أنَّ الحملة تتضمَّن العديد من الفعاليات التي من بينها جائزة السائق المثالي والبرامج التوعوية لتعزيز السلامة المرورية، متمنيا للجميع التوفيق لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكان سمو أمير القصيم قد تجول في المعرض المصاحب للحملة،الذي يضم أجنحة للجهات الحكومية المشاركة،إذْ تُقدِّمُ عددًا من البرامج والفعاليات، مستمعاً إلى شرح موجز من مدير مرور المنطقة العميد صالح العواجي، ثم دشَّن سموه جائزة السائق المثالي، كما اطلع على فيديو الحملة التوعوي التي نفَّذها مرور المنطقة.