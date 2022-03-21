الأخبار الإقتصادية

النفط يتخطى 115 دولارا للبرميل .. #عاجل

الوئام-متابعات
21 مارس 2022 · < 1 minute
صادرات النفط
صادرات النفط

‏سجل سعر خام برنت فوق الـ 115 دولارا للبرميل بينما تجاوز الخام الأميركي الـ 111 دولارا ‎