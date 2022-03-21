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النفط يتخطى 115 دولارا للبرميل .. #عاجل
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الأخبار الإقتصادية
النفط يتخطى 115 دولارا للبرميل .. #عاجل
الوئام-متابعات
21 مارس 2022
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صادرات النفط
سجل سعر خام برنت فوق الـ 115 دولارا للبرميل بينما تجاوز الخام الأميركي الـ 111 دولارا
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