‏رئيس وزراء إسرائيل يصل #مصر تزامنا مع زيارة محمد بن زايد

وصل ‏رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إلى مصر تزامنا مع زيارة الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى.

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمطار شرم الشيخ الدولى اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات.