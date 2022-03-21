تقارير تكشف موقف ميسي من المشاركة في تصفيات كأس العالم

كشفت بعض التقارير الإعلامية في الأرجنتين عن موقف ليونيل ميسي من المشاركة مع التانجو في تصفيات كأس العالم.

وأشارت التقارير إلى أن ميسي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراتي فنزويلا والإكوادور في تصفيات كأس العالم.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره فنزويلا والإكوادور يومي 26 و30 من الشهر الجاري.

ولم يشارك ميسي في مباراة فريقه باريس سان جيرمان الأخيرة أمام موناكو في بطوة الدوري بسبب إصابته بوعكة صحية.

وقرر الجهاز الطبي لمنتخب الأرجنتين وضع برنامج خاص لميسي مع انضمامه للمعسكر من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للحاجة إليه في تلك المباراتين.