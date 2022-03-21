عاجل.. لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تصدر عقوبات ضد النصر والاتحاد

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعض القرارات منذ قليل يما يتعلق بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وجاءت القرارات كالآتي:

لجنة الانضباط والأخلاق تغرم نادي #الاتحاد (100,000) وتحذره ومسؤوليه بعدم الإساءة والاتهام وإثارة الرأي العام تجاه اللجان القضائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم

إيقاف لاعب نادي النصر محمد قاسم (1) مباراة واحدة وتغريمه 10 الآف ريال لارتكابه سلوك غير رياضي في مباراة الفيحاء

إيقاف لاعب الاتفاق أمين يونس (2) مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي وتغريمه (20) ألف ريال لقيامه بالسلوك المشين تجاه المنافس