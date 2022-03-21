جدد الأمن العام السعودي، نشر شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد.

ولفت الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن الشروط منها أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عامًا، وكذلك أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية، وخاليًا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الترخيص، وأيضًا، تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص، وألا يكون قد أجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.

ونبَّه إلى أنه تُلغى رخصة حمل السلاح في 3 أحوال، وهي: إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، وإذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، وإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.