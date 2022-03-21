أمير حائل يدشن مبادرة ” بيئتنا مستقبلنا” ويدعم المبادرة ب 100 ألف ريال

دشَّن الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عصر اليوم مبادرة “بيئتنا مسؤوليتنا” في نسختها الثانية، خلال رعايته الحفل الافتتاحي الذي أقيم في مركز الهجن والهجانة اليوم بتنظيم من جمعية حائل ‏للعمل التطوعي وخدمة المجتمع “جود” والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وأعلن سمو أمير منطقة حائل تبرعه بمبلغ مئة ألف ريال للحملة البيئية المقامة بمدينة حائل، ومبلغ خمسين ألف ريال لكل محافظة تقدم عملاً مماثلاً للأعمال التي تنفَّذ بمدينة حائل حالياً، موجهاً سموه بتسمية المحافظات التي تبدع في خدمة البيئة، ومشيراً سموه إلى أن حائل والوطن ككل يشهد مؤشرات بيئية متصاعدة وحسًّا مجتمعيًّا عالي يتناغم مع الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030.



وزار سموه مواقع الفرق التطوعية وشاهد جانباً من مشاركاتهم، ثم قام سموه بغرس شتلة زراعية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة جمعية ” جود ” عيسى الحليان في كلمته النجاحات التي تحققت في النسخة الأولى من المبادرة، والخطط المعتمدة للتنفيذ في النسخة الثانية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني أن حائل تشهد حراكاً متواصلاً للفعاليات السياحية والزراعية والبيئية والطبية وتنفيذ المزيد من البرامج الهادفة.

من جهته، بيَّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد أن دعم القيادة ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه مكَّن منطقة حائل أن تبرز بفعاليات بيئية نوعية جعلت منها عنواناً للنجاح.



ونيابة عن المتطوعين عبَّرت المتطوعة تغريد العيسى في كلمتها عن شكرها لسمو أمير المنطقة واللجان التنظيمية التي أتاحت للمتطوعين والمتطوعات أن يسهموا بخدمة منطقتهم ووطنهم، مشيرةً إلى حرص الجميع على إنجاح مثل هذه المبادرات البيئية.

وفي ختام الحفل كرم الأمير عبد العزيز بن سعد الجهات والأفراد المشاركين بنجاح مبادرة “بيئتنا مسئوليتنا”، وتسلَّم سموه إهداءً بهذه المناسبة.