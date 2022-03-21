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أمريكا: الاتفاق على العودة للاتفاق النووي مع إيران ليس وشيكا ولا مؤكدا
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أخبار دوليّة
أمريكا: الاتفاق على العودة للاتفاق النووي مع إيران ليس وشيكا ولا مؤكدا
الوئام-متابعات
22 مارس 2022
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قالت الخارجية الأميركية إن الاتفاق على العودة للاتفاق النووي مع إيران ليس وشيكا ولا مؤكدا .
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