أخبار دوليّة

أمريكا: الاتفاق على العودة للاتفاق النووي مع إيران ليس وشيكا ولا مؤكدا ‎

الوئام-متابعات
22 مارس 2022 · < 1 minute

قالت ‏الخارجية الأميركية إن الاتفاق على العودة للاتفاق النووي مع إيران ليس وشيكا ولا مؤكدا .