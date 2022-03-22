عداد_كورونا… الاصابات تتجاوز 472.1 مليونا

أظهرت بيانات حديثة لجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وصول إجمالي إصابة كورونا حول العالم إلي 472.1 مليون حالة.

وكشفت آخر الإحصائيات العالمية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن إجمالي الإصابات وصل إلى 472 مليونا و 116 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 6 ملايين و94 ألف وفاة، حيث تتصدر الولايات المتحدة دول العالم أيضا من حيث عدد الوفيات، تليها البرازيل والهند.

وتتصدر الولايات المتحدة اكبر عدد إصابات كورونا بين دول العالم، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا وتركيا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 10 مليارات و806 مليون جرعة.