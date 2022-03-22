عاجل… لا ناجين من كارثة الطائرة الصينية

أكدت الصين اليوم الثلاثاء رسميا عدم وجود ناجين من كارثة الطائرة التي كان على متنها 123 راكباً و9 من أفراد الطاقم، وأن جميعهم مواطنون صينيون، مما يجعل هذا أسوأ حادث طيران في الصين منذ ما يقرب من 12 عاماً.

وسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 وتعمل منذ 7 سنوات فجأة من ارتفاع أكثر من 8 آلاف متر يوم امس الإثنين، حسبما ذكرت مراقبة الحركة الجوية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم العثور على ناجين من طائرة الخطوط الجوية الصينية الشرقية التي تحطمت وعلى متنها 132 شخصاً في جنوب الصين.

وعُثر على حطام الطائرة ولكن لم يتم العثور على أحد على قيد الحياة، حسبما ذكر التلفزيون المركزي الصيني، بعد نحو 18 ساعة من تحطم الطائرة.