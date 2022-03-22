إدراج وبدء تداول أسهم النهدي الطبية في السوق السعودية

أدرجت شركة النهدي الطبية (“النهدي” أو “الشركة”)، سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ومنصة الخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth سريعة النمو في المملكة العربية السعودية (“المملكة” أو “السعودية”)، أسهمها اليوم في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (“تداول”) بعد نجاح الاكتتاب العام الأولي (“الطرح” أو ” الاكتتاب العام”)، حيث بدأ تداول سهم الشركة تحت الرمز 4164.

وحُدِّد سعر سهم شركة النهدي بقيمة 131 ريال سعودي، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري الأولي للعرض، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 17,030 مليون ريال سعودي (4,541 مليون دولار أمريكي).

وتضمن الاكتتاب العام طرح الشركة 39,000,000 سهم عادي من أسهمها الحالية، أي ما يمثل 30% من رأس مالها المُصدَر. وبلغت نسبة التخصيص النهائي لأسهم الطرح حوالي 90% للمؤسسات المكتتبة المخولة بالمشاركة في بناء سجل الأوامر، وحوالي 10% للمكتتبين من شريحة المستثمرين الأفراد، بمن فيهم المواطنين السعوديين والوافدين الأجانب داخل المملكة بجانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.