النقل: مطار وناقل وطني جديد في الرياض وقطار الشمال سيعمل نهاية الشهر

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف إنشاء مطار وناقل وطني جديد في مدينة الرياض.

نستهدف الوصول لـ250 وجهة جديدة

وأكد وزير النقل في لقاء مع قناة روتانا خليجية في برنامج في الصورة، أن الاستراتيجية تستهدف الوصول لـ250 وجهة جديدة، ونقل 330 مليون مسافر.

وأوضح أن أن مشروع الجسر البري يحظى باهتمام ولي العهد؛ ويتم العمل حالياً مع تحالف دولي لإنشاء المشروع الذي يعد نقلة نوعية في القطاع اللوجستي، كما سيتم إطلاق أول رحلة لقطار الشمال، وسيصل للحدود الاردنية، في نهاية هذا الشهر، ويمكن للمواطن شحن سيارته عبر القطار لأول مرة.

وأشار الجاسر إلى إنشاء هيئة مستقلة للطرق؛ ضمن الاصلاحات الإدارية التي راعتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية كما سيتم إنشاء هيئة مستقلة للخدمات اللوجستية مستقبلاً بعد نضوج القطاع، مؤكداً أن الاستراتيجية تستهدف أن تكون المملكة من ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الاداء اللوجستي.

فصل اختصاص الطرق بين وزارة النقل والبلديات

وأكد أنه سيتم فصل اختصاص الطرق بين وزارة النقل والبلديات؛في منتصف العام الحالي لتكون الطرق داخل النطاق العمراني تابعة للبلدية، والطرق خارج النطاق العمراني تابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

المملكة تستهدف الوصول للمركز السادس عالميا في مؤشر في جودة الطرق

وأضاف الجاسر أن المملكة تستهدف الوصول للمركز السادس عالميا في مؤشر في جودة الطرق ، عبر عدد من المبادرات منها كود الطرق الذي يضمن توحيد معايير إنشاء وصيانة الطرق وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح أن الوفيات على الطرق تصل لـ28 حالة لكل 100 ألف نسمة، خلال اسنوات الماضية وخفضنا الوفيات حتى وصلت الآن لـ13.3 حالة، ونستهدف أن تكون أقل من 8 حالات بحلول عام 2030.