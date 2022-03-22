عاجل… #النفط يرتفع و #برنت عند 118.18 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء 22 مارس2022 بنسبة 2% وسط مخاوف الإمدادات بالأسواق وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والهجوم الحوثي على منشأة نفطية سعودية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.23% اليوم لتصل إلى 118.18 دولاراً للبرميل، وشملت الأرتفاعات العقود الآجلة للخام الأميركي اليوم بنسبة 2.13% لتصل لنحو112.31 دولاراً للبرميل.

وكانت عقود برنت أنهت استحقاق جلسة التداول أمس عند 7.69 دولار، أو 7.12%، لتسجل عند التسوية 115.62 دولاراً للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 7.42 دولار، أو 7.09%، لتبلغ عند التسوية 112.12 دولاراً للبرميل.