ارتفاع سعر الذهب في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الثلاثاء 22 مارس، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 ، خلال التعاملات الصباحية اليوم، في السعودية إلى نحو 233.54 ريال (62.28 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مستهل تعاملات اليوم ، إلى نحو 204.34 ريال (54.49 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بداية تعلاملات اليوم، في السعودية، إلى نحو 175.15 ريال (46.71 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

وارتفع سعر الذهب الاقتصادي، في مستهل العاملات ليبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، نحو 136.23 ريال (36.33 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية

وبلغ متوسط سعر أوقية “أونصة” الذهب ، خلال التعاملات المبكرة، اليوم في السعودية، ارتفاعًا إلى نحو 7267.50 ريال (1938 دولارًا).

كما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، بمستهل تعاملات ، نحو 1634.75 ريال (435.93 دولار).