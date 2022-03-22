في حملة للقضاء على ظواهر تشوية المنظر، تم مصادرة 2 طن خضروات بنطاق جدة التاريخية.

وقالت أمانة محافظة جدة ، إنه خلال حملة ميدانية نفذتها أمس, تم مصادرة أكثر من 2 طن خضروات وفواكه بنطاق جدة التاريخية, مع الباعة الجائلين، وذلك ضمن الجهودها لرصد الظواهر السلبية ولتحسين المشهد الحضاري.

وأوضحت الأمانة أنها تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية, للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو من خلال تطبيق بلدي.