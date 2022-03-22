خاص.. الاتفاق السعودي يفاوض محمد أبو جبل بتوصية كارتيرون

فتح مسئولو نادي الاتفاق السعودي خط المفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك لضمه بداية من الموسم المقبل.

وجاءت المفاوضات مع أبو جبل بتوصية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي يرغب في التعاقد معه.

وكان النصر قد سبق ودخل في المفاوضات مع أبو جبل لكن الصفقة تشهد تذبذب كبير من جانب إدارة الفريق السعودي.

وينتهي عقد أبو جبل مع فريق الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي.

أبو جبل قدم مستوى مميز مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا مما أدى لدخول أكثر من نادي في باب المفاوضات معه.