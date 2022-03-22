الحصيني: شعبان «ناقصًا» فلكية .. ويحدد موعد غرة رمضان 

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أن يكون شهر شعبان 1443هـ ناقصًا أي 29 يومًا فقط، بالحسابات الفلكية

كما توقع الحصيني، أن تكون غُرة شهر رمضان السبت 2 أبريل، كما أن الحسابات الفلكية تؤكد أن شهر رمضان 1433هـ سيكون كاملًا.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ ،عبر حسابه على تويتر، أجواء متقلبة خلال شهر رمضان متقلبة؛ لتشهد سحبًا رعدية وأمطارًا متفاوتة وبرديات ورياحًا.

وأكد أن شهر رمضان يتوافق مع شهر أبريل هذا العام ، وشهر أبريل المعروفبكثرة التقلبات الجوية من السحب الرعدية والأمطار المتفاوتة والبرديات، وأحيانا تنشط رياح مثيرة للأتربة والغبار.