مفاجأة مدوية.. ميسي ورونالدو في الدوري السعودي

أثار الإعلامي عبد العزيز المريسل تساؤلا حول إمكانية تواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وميسي في الدوري السعودي.

ويلعب رونالدو حاليا بين صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وميسي بين صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعاني الثنائي من تراجع المستوى مع أنديتهما وتعرضهما لانتقادات في الوقت الحالي.

وكتب المريسل عبر حسابه على تويتر:”سؤال افتراضي، لو كان كريستيانو رونالدو وميسي متاحين للحضور في الدوري السعودي، من الفرق المناسبة الملائمة لهما من وجهة نظرك !؟”.

وبستقطب الدوري السعودي في السنوات الأخيرة العديد من نجوم العالم.