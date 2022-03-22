بينهم سعودي.. 5 فنانين عرب حققوا أرقاما قياسية بموسوعة جينيس

حقق 5 فنانين عرب أرقاما قياسية بموسوعة جينيس، بينهم سعودي، بعد أن جاءت قائمة الفنانين العرب ذوي الأرقام القياسية مقتضبة للغاية ليقتصر عدد أسمائها على خمسة فقط! وإن أول هذه الأسماء حقق إنجازه عام 2000 وآخرها كان في عام 2022.

محمد عبده

وحقق محمد عبده الرقم القياسي لأكثر عدد نسخ هولوغرام متشابهة ومتزامنة لشخص عاش أكثر من 60 عاماً من الغناء اللامع، قريباً إلى القلب وكان ومازال، فنان العرب كما استحقه كلقب.، بعد أن اعتلى محمّد عبده المسرح الذي يحمل اسمه في بوليفارد الرياض، في ليلة أُطلق عليها اسم “ليلة المعازيم”.

وظهر عبر تقنية “الهولوغرام” بخمسة نسخ مختلفة، ليساهم هذا الرقم العالمي في تخليد جزء هام من تاريخ هذه الأسطورة الغنائية وأرشفة أعماله عالمياً بهذه التقنية.، وتم توثيق هذا الرقم القياسي في الرابع عشر من يناير عام 2022.

تامر حسني

وتلقى تامر حسني شهادة جينيس للأرقام القياسية بعد تحقيق الرقم القياسي لأكبر عدد مشاركات على جدارية، فاستطاع “نجم الجيل” اكتشاف ما كان يبدو مستحيلاً للبعض، وحقق مع شريحة بسيطة من جمهوره العريض بلغت 12,086 مشاركاً رقماً قياسياً عالمياً فريداً لأكبر عدد مشاركات على جدارية وذلك في السادس من شهر ديسمبر عام 2019. ليتلقى خلالها رسائل من مختلف أنحاء العالم وبمختلف اللغات، ليترك بصمة عالميةً يضيفها إلى فيض إنجازاته الاستثنائية.

وحقق تامر حسني هذا الرقم القياسيفي العاصمة أبوظبي – بعيداً عن موطن جمهوره الأم في مصر – إلا أن نجم الجيل أثبت وصوله العالمي وتخطى حدود المعقول برقم ستخلده سجلات التاريخ.

عمرو دياب

وجاء ضمن القائمة عمرو دياب، الأنشط حتى الآن، حيث تم تصنيفه ضمن قائمة الأكثر إنتاجاً في 2020، إذ طرح ألبوماً بعنوان “سهران”، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغنيات، كما طرح خلال العام أغنيات “سنجل” لاقت كما كل أغنياته الأخرى صدى منقطع النظير.

يحمل “الهضبة” المصرية – بحسب جمهوره – عمرو دياب لقباً ثميناً لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر فنان شرق أوسطي مبيعاً. حيث فاز دياب بهذه الجائزة 4 مرات في أعوام 1196 و 2001 و2007 و2013، ليحلّق بهذا الرقم عالياً ويعزز عالميته بامتياز، وتم توثيق هذا الرقم القياسي يوم الثامن من سبتمبر عام 2016 إلا أن دياب استحقه منذ العام 2013.

فايا يونان

صوتها، كإسمها، فايا يونان، ويعني اسمها باللغة السريانية “الفتاة الشديدة الجمال”، حيث يفيض صوتها بالشغف ويملأ السريرة بالأمل. وُلدت في حُزيران من عام 1992 في مدينة المالكية لعائلة من كلدان سوريا، وَنشأت في حلب، وهي أول فنانة شرق أوسطية تحصل على تمويل جماعي لأغنية انطلاق، وهي صوت المرأة في غينيس للأرقام القياسية ونموذجٌ للطموح والأمل، لكونها أول مطربة عربية تحقق لقباً عالمياً كهذا.

استخدمت الفنانة السورية منصة التمويل الجماعي العربي ذومال لإطلاق مسيرتها المهنية الموسيقية بأغنية “أحب يديك”، حيث تم دعم المشروع من قبل 119 مساهماً ووصل إلى هدف التمويل البالغ 25000 دولار (16،696 جنيهاً إسترلينياً – 5،361،250 ليرة سورية). ثم أصدرت يونان ألبومها الأول “بيناتنا في بحر”، في مارس 2017.

ولعل أبرز ما يميز هذا الرقم القياسي أنه غير قابلٍ للكسر، لكونه الأول! حيث تتمتع فئة قليلة فقط من الأرقام القياسية بهذه الميزة كأول عرض موسيقيٍ في الفضاء الخارجي!، وتم توثيق الرقم القياسي الخاص بيونان يوم التاسع عشر من أبريل عام 2015.

الشاب خالد

لايختلف اثنان على شهرت الشاب خالد العالمية لكونه أكثر مطربي الراي شهرة في العالم، حتى أنه حقق لقب “ملك الراي”.

وهو أول مطرب عربي حقق رقماً قياسياً عالمياً في غينيس للأرقام القياسية للفنان الأكثر مبيعاً في موسيقى الراي، حيث باع الجزائري خالد أكثر من 3 ملايين ألبوم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الألبوم الذي يحمل اسمه “خالد” والذي قدم فيه أول أغنية دولية له بعنوان “Didi”.، وشملت ألبوماته الأخرى تشمل N’ssi N’ssi و Sahra و Kenza. في حين أن ألبومه 1، 2، 3 Soleils باع نحو مليون نسخة حول العالم، وتم توثيق هذا الرقم القياسي يوم التاسع عشر من أبريل عام 2000.

فمن “عينيا بتحبك”، عرفت “عايشة” أن حبيبها كان “يحب يديها” وأن “الأماكن كلها مشتاقة” لها وأن “تملي معاك” ليست مجرد حكاية عن الوفاء والأمل، وإنما نثرية لمست قلوب العشاق من أبعد نقطة في غرب موريتانيا، وحتى أقرب نقطة في شرق العراق.