التقى وزير الخارجية ورئيس الأركان.. نشاط مكثف لـ فيصل بن فرحان في باكستان

استقبل شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وفي بداية اللقاء هنأ وزير الخارجية نظيره الباكستاني، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال جمهورية باكستان الإسلامية.

ونوه سموه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا للجمهورية الباكستانية المزيد من التقدم والازدهار، كما شكر سموه، معاليه على دعم باكستان لطلب استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

في السياق؛ التقى صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، مساء أمس، رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع كلا البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأقام مأدبة عشاء على شرف سمو وزير الخارجية، والوفد المرافق له.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.