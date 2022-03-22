مؤشر الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 9.6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 49.76 نقطة، ليقفل عند مستوى 12881.45 نقطة، بتداولات 9.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات النهدي، وتكوين، والمواساة، وبتروكيم، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عطاء، والتأمين العربية، والدواء، وتنمية، ودور الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 14.50% و 3.69% .

فيما كانت أسهم شركات النهدي، والإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والأهلي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات النهدي، والراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 223.44 نقطة ليقفل عند مستوى 24442.06 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 560 ألف سهم تقاسمتها 3575 صفقة.