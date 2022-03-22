عاجل..صحفي فرنسي: نيمار يذهب لتدريبات باريس مخمورا

يبدو أن أيام نيمار دا سيلفا باتت معدودة مع فريق باريس سان جيرمان في الفترة الحالية ليس فقط لتراجع مستواه ولكن لعدم إلتزامه.

وصرح الصحفي الفرنسي دانيال ريولو، في إذاعة مونت كارلو، خلال تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” ،”نيمار أصبح مشكلة كبيرة في الوقت الحالي داخل النادي الباريسي”.

وأضاف: “نيمار يذهب للتدريبات ويكاد أن يكون مخمورًا”.

تصرفات نيمار أثارت غضب جماهير الفريق الباريسي بشكل كبير والتي تحفظت على مستوى اللاعب من الأساس.

باريس سان جيرمان تعرض لنتائج سلبية في الفترة الأخيرة سواء على صعيد دوري أبطال أوروبا أو بطولة الدوري.