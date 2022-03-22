أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم الثلاثاء، تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية بسبب مرئيات العموم.

وقالت في بيان لها، إنه بناء على ما تلقته من مرئيات وملاحظات من الأفراد والجهات العامة والخاصة المحلية والعالمية على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية أثناء مدة استطلاع مرئيات العموم، ولأجل تحقيق الأهداف التي من أجلها وضِع النظام، وبناءً على ما تم رفعه من توصيات من قبل سدايا، فقد قررت الجهات المختصة تأجيل العمل بالنظام إلى تاريخ 25 / 8 / 1444هـ، لاتخاذ ما يلزم حيال هذه التوصيات.

ورحبت “سدايا” بجميع الشركاء والمختصين للإسهام في الجهود المستقبلية لتحسين كل ما من شأنه تعظيم الأثر من تطبيق النظام، وذلك من خلال المشاركة في الجولة الثانية لاستطلاع الرأي.