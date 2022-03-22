تفاصيل وعد رينارد لجماهير السعودية قبل لقاء الصين

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على أهمية مباراة الصين المقرر لها يوم الخميس المقبل في تصفيات كأس العالم.

وأوضح رينارد في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراة الخميس هي تكليل للمجهود الطويل له مع اللاعبين منذ بداية المهمة.

وواصل :”لا وقت للراحة، الجميع على أهبة الاستعداد والرغبة واضحة منهم في الحصول على فرصة والمشاركة”.

وأضاف :”أعد الجماهير بتحقيق الانتصار والوصول للمونديال وسنحتفل معا يوم الخميس المقبل”

وواصل :”سعيد بالروح العالية بين اللاعبين وهو أمر يزيد من حالة التفاؤل”.