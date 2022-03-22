أخبار دوليّة

ألمانيا: أسعار الطاقة في أوروبا ترتفع

الوئام-متابعات
22 مارس 2022 · < 1 minute

‏قال مستشار ألمانيا إن أسعار الطاقة في أوروبا ترتفع وعلينا التحرك للحد من التداعيات ‎