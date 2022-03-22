أخبار دوليّة

إسرائيل: مقتل شخصين في حادث طعن .. #عاجل

الوئام-متابعات
22 مارس 2022 · < 1 minute

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصين قتلا وأصيب آخران في حادث طعن في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل